По данным Саратовстата, индекс промышленности в Саратовской области в январе-августе составил 116,6%.

Добыча полезных ископаемых в текущем году составила лишь 95,2%, а обрабатывающие производства выросли до 122,9%.

Водоотведение, водоснабжение и утилизация мусора показали рост – 116,7%, также, как и обеспечение электроэнергией, газом и паром – 107,3%.

Саратовстат отметил, что в регионе снизилось производство говядины, сыров, пшеничной и пшенично-ржаной муки, хлеба и хлебобулочных изделий.

Но при этом в области стали производить больше молока, сливочного масла, колбасных изделий, тортов и пирожных.

Также на убыль пошло производство шкафов, стульев, окон, кирпича и древесины. Зато увеличилось производство стеклопакетов.