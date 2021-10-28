В Саратове депутаты согласились предоставить многодетным семьям бесплатный земельный участок или деньги вместо него. Об этом стало известно на заседании городской думы.

Зампреда регионального парламента Ольга Болякина объяснила, что закон закрепит право некоторых категорий граждан получить единовременную денежную выплату в 206 460 рублей вместо земельного участка.

Такой вариант предложен тем многодетным, которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Деньги дадут возможность улучшить их жилищные условия иным образом.