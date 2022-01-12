Жители Заводского района Саратова пожаловались на свалку из контейнерной площадки у дома № 188 по Огородной.

Мусор не вывозят и отходы складируются прямо у местной школы искусств, где только закончили капремонт.

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