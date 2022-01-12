Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове дети не могут попасть в школу из-за мусора РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове дети не могут попасть в школу из-за мусора По Новости Саратова - 12.01.2022 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Жители Заводского района Саратова пожаловались на свалку из контейнерной площадки у дома № 188 по Огородной. Мусор не вывозят и отходы складируются прямо у местной школы искусств, где только закончили капремонт. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Женщина пострадала в массовом ДТП под Саратовом На лестнице в доме Ленинского района Саратова зарезали мужчину Мужчина пострадал в столкновении иномарок под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Женщина пострадала в массовом ДТП под Саратовом Новости Саратова - 12.01.2022 0 11 января, в Красноармейском районе Саратовской области произошло массовое ДТП. Все случилось в 21:20 на 371 километре трассы «Сызрань-Волгоград». Chevrolet Cruz с 29-летним парнем за... На лестнице в доме Ленинского района Саратова зарезали мужчину 12.01.2022 В Саратове дети не могут попасть в школу из-за мусора 12.01.2022 Мужчина пострадал в столкновении иномарок под Саратовом 12.01.2022 Саратовцы не дотягивают 6 лет до целевого показателя продолжительности жизни 12.01.2022