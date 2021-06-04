В Саратове сотрудники Росгвардии помогли найти 13-летнюю девочку, которая ушла на речку. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Заявление о пропаже ребенка накануне написала ее мать в Октябрьский район полиции. Гражданка пояснила, что накануне дочь пришла к ней и спросила разрешение сходить искупаться на реку, но из-за погоды ей отказали. По словам женщины, именно это и могло стать поводом для того, чтобы подросток ушел из дома.

Эту информацию передали в полицию. Потерявшегося ребенка нашли на набережной, с ним провели профилактическую беседу и вернули родителям. На мать девочки составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

В настоящий момент полицейским помогают около 250 человек. Вступить в ряды добровольной народной дружины могут граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста и не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (917) 305-91-31, 74-71-30.