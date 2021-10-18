В Кировском районе Саратова в полицию обратилась 22-летняя студентка и сообщила, что неизвестные совершили покупки с ее банковской карты на общую сумму 9500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Заявительница уточнила, что потеряла карту и вовремя ее не заблокировала.
Вскоре в отдел полиции была доставлена 25-летняя саратовчанка, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу в прошлом году. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.