В Кировском районе Саратова в полицию обратилась 22-летняя студентка и сообщила, что неизвестные совершили покупки с ее банковской карты на общую сумму 9500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Заявительница уточнила, что потеряла карту и вовремя ее не заблокировала.