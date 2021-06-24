На 20-летнюю жительницу Саратова завели уголовное дело за применение насилия к полицейскому. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 июня она была на проспекте Кирова, где полиция проводила рейд по пресечению противоправных деяний. Правоохранители задержали мужчину, из солидарности к нему гражданка начала агрессировать и материться.

Ее отвели в отдел для составления протокола о мелком хулиганстве. Это девушке не понравилось, она попыталась уйти и после неудачи напала на полицейского — прокусила ему спину.

На допросе она раскаялась в содеянном. Расследование продолжается, доказательства закрепляются.