В отношении 25-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

15 января 25-летняя девушка со своим 25-летнем сожителем находилась в квартире многоэтажки по улице Заречной в Балакове. Между молодыми людьми возник конфликт на почве ревности молодого человека, в ходе которого последний забрал мобильный телефон девушки.

Между молодыми людьми завязалась потасовка, в ходе которой подозреваемая нанесла мужчине один удар кухонным ножом в область грудной клетки слева, от чего тот скончался на месте происшествия. Осознав содеянное, девушка вызвала «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть 25-летнего потерпевшего.

Она полностью признала вину в убийстве и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.