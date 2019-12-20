В Саратове вынесен приговор директору Управляющей компании.

Как сообщили в СУ СКР региона, установлено, что он покушался на присвоение денежных средств с использованием служебного положения.

В ноябре 2018 года УК заключила договор подряда с коммерческой организацией для очистки кровель от сосулек и наледи. Также фирма должна была поддерживать в рабочем состоянии систему водостока. В договоре за один кв. м установлена стоимость работ — 35 рублей.

Однако при заключении договора директор УК заявил, что в действительности будет платить за один кв м всего 25 рублей, а разницу заберет себе. Таким образом он намеревался похитить 214 тыс. рублей.

16 сентября 2019 года при передаче части суммы в размере 100 тыс. рублей директор УК был задержан сотрудниками полиции Саратова.

На суде мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в сумме 400 тыс. рублей.