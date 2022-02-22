В Саратовскую область прибыло более 750 человек из Донбасса, 250 из которых – дети, из них более 60 детей грудные. В связи с этим Саратовское региональное отделение Российского детского фонда решило организовать сбор гуманитарной помощи для беженцев.

Пункт приема гуманитарной помощи от физических и юридических лиц организован по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 125 (Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»). Часы работы: ежедневно с 08:00 до 20:00. Контактный телефон: 96-38-18, в выходные дни: 96-45-30, 96-39-44

Гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Саратовской области.

В качестве гуманитарной помощи могут быть следующие предметы:

— вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров),

— сухое детское питание (смеси),

— средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники),

— полотенца,

— постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни),

— канцелярские принадлежности для организации учебного процесса. Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

Помимо гуманитарной помощи саратовцы могут делать денежные пожертвования по реквизитам детского фонда:

Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

ИНН 6450527599

Р/С № 40703810715520000003

КПП 770943002

К/С 3010181014525000411

БИК 044525411

Также саратовцы могут отправить СМС на номер 3434 со словом «рдф64», указав через пробел сумму пожертвования (например, рдф64 100).