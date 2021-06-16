Саратовский регоператор АО «Ситиматик» совместно с подрядными организациями по вывозу твердых коммунальных отходов продолжает работу по улучшению качества коммунальной услуги. Так, в Волжском районе Саратова на маршруты вышла современная техника на базе шасси Iveco EuroCargo с итальянской установкой для сбора и уплотнения отходов Fratelli Mazzocchia. Также на улицах областного центра работают мусоровозы на шасси MAN с кузовами от ведущего российского производителя «Меркатор».

— Спецтехника от ведущих производителей позволяет увеличить продолжительность работы без простоев и повысить объемы собираемых отходов за один проезд за счет качественной системы уплотнения. Кроме того, для жителей играет роль внешний вид техники, которая ездит по улицам городов и поселений. Мы планируем продолжить обновление автопарка специализированного транспорта, – рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В целом в 2021 году на маршруты по транспортировке ТКО вышли 83 единицы обновленного спецтранспорта, из них 34 в Левобережных районах и 49 в Правобережье. Вся техника подключена к системе мониторинга ГЛОНАСС для контроля выхода на линию и объезда мест накоплений.

По вопросам работы мусоровывозящих компаний жители области могут обратиться в контакт-центр Саратовского регоператора по телефону: +7-845-225-64-90.