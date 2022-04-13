В Саратове построят новую поликлинику в поселке Соколовый.

Управление капитального строительства Саратовской области заявило о начале электронных торгов на строительство амбулаторного учреждения.

Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Уточняется, что поликлиника будет находиться в поселке Соколовый на улице Танкистов. Относиться она будет к Саратовской областной больнице.

Максимальная цена контракта заявлена на сумму 92,6 млн рублей. Деньги на строительство двухэтажного лечебно-профилактического учреждения общей вместимостью до 300 человек выделят из областного бюджета.

Строительные работы необходимо завершить до 25 декабря 2022 года.

Аукцион, на котором определится застройщик, состоится 21 апреля.