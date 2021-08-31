В областном центре во вторник 31 августа перекрыты для движения общественного транспорта две улицы.

Как сообщает Саратовский филиал «Т Плюс», необходимость в этом возникла из-за проведения плановых ремонтных работ на тепловых сетях.

Проезд для автомобилей закрыт по улице Октябрьская между улицами Кузнечная и Посадского, а также —

— по улице Рахова между улицами Московская и Кутякова.

Сообщается, что эти направления закрыты для машин сегодня с 9.00 до 20.00. Об этом пешеходам также напомнят ограждения и сигнальные ленты.

Теплоэнергетики приносят свои извинения за неудобства и обещают в срок устранить последствия вскрышных работ.