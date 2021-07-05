Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове до завтра перекрывают участок Большой Горной РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове до завтра перекрывают участок Большой Горной По Новости Саратова - 05.07.2021 287 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 20:00 5 июля закрывают движение на участке Большой Горной улицы между Рогожина и Чернышевского. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Энергетики будут работать до 12:00 6 июля. Объезд возможен по Соколовой улице. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин предложил создать несколько пляжей в Саратове В Саратове пройдет очередное заседание ИКСО Молодая девушка из Саратовской области получила срок за смертельное ДТП ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин предложил создать несколько пляжей в Саратове Новости Саратова - 05.07.2021 0 Сегодня, 5 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратов посетил набережную. Он обсудил с чиновниками ее продление и призвал использовать все... В Саратове пройдет очередное заседание ИКСО 05.07.2021 Молодая девушка из Саратовской области получила срок за смертельное ДТП 05.07.2021 Девушка пострадала в столкновении ВАЗа и Skoda Octavia в Саратове 05.07.2021 В Саратове до завтра перекрывают участок Большой Горной 05.07.2021