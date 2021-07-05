В Саратове с 20:00 5 июля закрывают движение на участке Большой Горной улицы между Рогожина и Чернышевского. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Энергетики будут работать до 12:00 6 июля.

Объезд возможен по Соколовой улице.

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