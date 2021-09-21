Жительница Заводского района Саратова обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает УМВД по городу.

Она рассказала о мужчине, с которым познакомилась в интернете. Он представился доктором Джексоном и сказал, что сейчас работает в одной из стран Южной Азии и не может лично встретиться.

Но чтобы доказать серьезность своих намерений, он сказал, что отправит женщине подарок — ювелирные изделия и деньги. Вскоре ей на электронную почту пришло уведомление о поступлении обещанной посылки, но для ее получения необходимо оплатить таможенный сбор. Она перечислила на указанный счет 488 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.