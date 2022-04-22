Дольщики ЖК «Победа» получили почти 1,4 млрд рублей компенсаций. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, компенсации на сумму 1,393 млрд получили 596 дольщиков ЖК «Победа». Фонд поддержки граждан — участников долевого строительства ДОМ.РФ продолжает выплаты.

Он отметил, что для получения выплат дольщики могут обратиться в кол-центр по телефону 8 800 7007 214 или на сайт Фонда.

— Решить проблему по ЖК «Победа» удалось благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, — заметил политик.