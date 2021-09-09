По поручению зампреда области Александра Соловьева, главам районов Саратовской области необходимо ускорить подготовку к отопительному сезону и завершить благоустройство дворов.

На данный момент на 91% уже готовы Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Ивантеевский, Новобурасский, Новоузенский, Ртищевский районы и поселок Михайловский.

Ускориться требуется Балтайскому, Воскресенскому, Марксовскому, Пугачевскому, Татищевскому и Энгельсскому районам.

Соловьев отметил, что районам требуется получение паспорта готовности к отопительному сезону.