В Саратове проверили выполнение ремонта на улицах, которые восстанавливают в рамках проекта «Улица Победы». Об этом сообщили в минтранспорта и дорожного хозяйства области.

В рейде участвовали и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Зайцев, сотрудники городской администрации и подрядчики.

Проект в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне реализуется в 83 субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники в течение всего года приводят в нормативное состояние улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны.

Как отметил Алексей Зайцев, это акция в память о тех людях, которые в свое время ушли защищать нашу Родину.

— Среди них было и очень много саратовцев. Многие из них не вернулись. Таким образом, мы, потомки, можем выразить благодарность за то, что мы живём в это мирное время. Акция будет продолжаться в течение всего года. Мы и дальше будем массово освещать имена героев, которые защитили нашу страну, — сказал зайцев.

Генеральный директор организации «Автогрейд» Мария Мартынова отметила, что гордиться участием в проекте «Улица Победы». До конца мая завершатся ремонтные работы на 1-м, 2-м и 3-м проездах имени Панфилова. Дивизия Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова дала жёсткий отпор танкам врага, проявив массовый героизм в 41-м году под Москвой.

На улице Хомяковой тоже скоро завершатся ремонтные работы. Герой Советского Союза лётчица Валерия Дмитриевна Хомякова единственная в мире женщина-пилот ночного истребителя, сбившая бомбардировщик противника.

Кроме того, зампред комитета дорожного хозяйства мэрии Сергей Кузнецов отметил, что будет восстановлена улица Победы, которая находится в посёлке Поливановка.