В этом году в Саратовской области отремонтируют 9,1 км трассы «Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области». Стоимость работ – превышает 213 млн рублей, сообщает минтранспорта.

Участок дороги, который приведут в нормативное состояние в этом году, будет проходить вдоль села Покровка. В селе имеется школа, куда доставляют детей из других населенных пунктов.

Протяженность всей дороги «Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области» составляет 66,4 км. После ремонта в этом году останется привести в норму менее 15 км.