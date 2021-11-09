Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ГИБДД по Саратову, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

В 2020 году в Кировском районе Саратова произошло ДТП. Автомобилем управлял молодой человек, который после совершения правонарушения с места аварии скрылся. При этом машина принадлежала его отчиму.

Последний, желая чтобы пасынка не привлекли к административной ответственности, обратился к своему знакомому и попросил оказать содействие в решении данного вопроса. Тот, в свою очередь, обратился к инспектору ГИБДД. Сотрудник полиции согласился оказать содействие за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

В середине января он получил деньги. За это сотрудник ГИБДД обязался не искать виновного в аварии.

Обвиняемый вину не признал, однако доказательств достаточного для передачи дела в суд.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.