В Саратове мужчина понесет наказание за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Саратовской области.

Мужчина нарушил ПДД и был за это осужден. В качестве наказания ему был выписан уголовный штраф на сумму 200 тысяч рублей, но добровольно он его платить не стал. Нарушителя не напугало и предупреждение об ответственности за злостное уклонение от уплаты. Исходя из этого, судебные приставы вынесли представление о замене наказания. Рассмотрев все подробности дела, суд приговорил виновника к 200 часам обязательных работ.