Суд вынес приговор в отношении бывшего доцента одного из ВУЗов города Саратова. Она признана виновной в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

В период с февраля по декабрь 2018 года доцент кафедры получила от двух студентов ВУЗа взятки по 50 тысяч рублей каждая.. Взятки предназначались за написание дипломной работы и помощь в ее защите.

Женщина не признала свою вину, однако следователями было собрано достаточно доказательств.

Суд вынес ей приговор в виде четырех лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 150 тысяч рублей, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на четыре года.