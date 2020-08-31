В минувшую пятницу, 28 августа, в Саратове у кольца на 2-й Садовой что-то не поделили студенты и иностранцы, об этом сообщил Петр Козлов в паблике «ЧП-Саратов» соцсети «ВКонтакте». По некоторой информации, речь идет о гражданах арабской национальности.

Он отметил, что двое парней вышли из потасовки с ножевыми ранениями и призвал всех быть аккуратнее.

В полиции эту информацию подтвердили. Сообщается, что около 21:00 от дома на Большой Садовой улице госпитализировали 17-летнего парня.

По данному факту проводится проверка, разыскивают тех, кто причинил юноше травмы.