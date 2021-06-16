В Саратове 16 и 17 июня пройдет рейд «Мототранспорт». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Отмечается, что по итогам пяти месяцев 2021 года в Саратове зарегистрировано девять аварий с участием этого вида транспорта.

В результате этого десять человек получили травмы различной степени тяжести и двое погибли.

— Для управления мопедами и скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», получение которого возможно с 16 лет, либо любой другой категории, для управления легкими мотоциклами, то есть мотоциклами с мощностью двигателя менее 150 кубических сантиметров и максимальной скоростью не более 60 километра в час, водительское удостоверение категории А1, для остальных мотоциклов водительское удостоверение категория А. Неиспользование мотошлема, равно как и движение в незастегнутом мотошлеме, влечет административное наказание — тысячу рублей штрафа, — уточнили в Госавтоинспекции.