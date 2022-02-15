16 и 17 февраля 2022 года в Саратове будет

проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».

Нарушителям выпишут штраф в размере 500 рублей и вручат требование об устранении нарушения.

При рецидиве — арест сроком до 15 суток.