Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове два дня будут ловить любителей тонировки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове два дня будут ловить любителей тонировки По Новости Саратова - 15.02.2022 45 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber 16 и 17 февраля 2022 года в Саратове будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Нарушителям выпишут штраф в размере 500 рублей и вручат требование об устранении нарушения. При рецидиве — арест сроком до 15 суток. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На четырех улицах Саратова ночью запретят парковать машины Роман Бусаргин: В Балашовском районе модернизируют общеобразовательную школу Выездные комиссии будут работать в районах, не достигших целевых показателей по зарплатам в сфере АПК ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На четырех улицах Саратова ночью запретят парковать машины Новости Саратова - 15.02.2022 0 В Саратове продолжаются работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов от снега и наледи. О проводимых работах сообщает пресс-служба мэрии города. Также проводится... В Саратове на этой неделе пройдет 5-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2022» 15.02.2022 Роман Бусаргин: В Балашовском районе модернизируют общеобразовательную школу 15.02.2022 Выездные комиссии будут работать в районах, не достигших целевых показателей по... 15.02.2022 Саратовский коммунист Бондаренко замечен за распусканием слухов о смерти Жириновского 15.02.2022