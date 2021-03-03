Сегодня, 3 февраля, в Саратове жители двух улиц остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о Шелковичной улице, 192-218 и Лысой горе.

Ограничения продлятся ориентировочно до 15:00, пока коммунальщики не закончат работы.