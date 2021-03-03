Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове две улицы остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове две улицы остались без воды По Новости Саратова - 03.03.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 февраля, в Саратове жители двух улиц остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Речь идет о Шелковичной улице, 192-218 и Лысой горе. Ограничения продлятся ориентировочно до 15:00, пока коммунальщики не закончат работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Плеханов: Проблемы общественного транспорта необходимо решать в кратчайшие сроки Мужчина погиб на взрыве в коровнике Базарно-Карабулакского района Саратовские полицейские выявили в банках три фальшивые пятитысячные купюры ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Плеханов: Проблемы общественного транспорта необходимо решать в кратчайшие сроки Новости Саратова - 03.03.2021 0 Партия «Единая Россия» обсудила вопрос о нарушениях в работе общественного транспорта. На круглом столе проекта «Народный контроль» подняли вопрос о несоблюдении временных интервалов на... Мужчина погиб на взрыве в коровнике Базарно-Карабулакского района 03.03.2021 Саратовские полицейские выявили в банках три фальшивые пятитысячные купюры 03.03.2021 Жители Ершова Саратовской области спорят со священниками из-за советского памятника 03.03.2021 Четыре улицы в Саратове остались без воды 03.03.2021