В саратовском поселке Юбилейный из унитаза выползли две змеи. Местная жительница рассказала о случившемся в соцсетях.

Женщина, увидев в ванной комнате своей квартиры на Усть-Курдюмской, 11, двух рептилий, вызвала спасателей. Также она обратилась к ветеринарам, которые дали ей номер возможного хозяина одного из питонов.

— Позвонили ему, и он без угрызения совести сообщил, что смыл трех змей в унитаз с крысами три дня назад. Когда ловили одного змея, то второй куда-то пропал, подумали, что ушел через канализацию, дальше куда-то. Но сегодня из-под дивана вылезла змея эта. Шипела. К слову, у меня маленький ребенок, которого я теперь боюсь с рук спускать, так как не знаю, есть ли еще где-то змея и накинется ли она в случае чего, — написала женщина.

Она отметила, что из-за боязни змей два часа стояла на диване с ребенком на руках и ждала спасателей.