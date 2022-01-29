В полицию поступило заявление от 21-летнего саратовца о краже из автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Потерпевший рассказал, что вечером вместе с друзьями отвез «ВАЗ-2110» на ремонт, припарковав на улице возле гаражей. Молодой человек уточнил, что из-за мороза задняя дверь отечественной легковушки не закрылась. На следующий день он вернулся к авто и обнаружил, что из него пропали два усилителя, сабвуфер, две колонки и двигатель.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемыми оказались 18 и 19-летние ранее не судимые друзья потерпевшего. Те самые молодые люди, которые помогали ему отвезти машину и знали, что задняя дверь легковушки не закрылась. Задержанные сознались в содеянном, пояснив, что сдали похищенный двигатель в пункт приема металла.

Остальные автомобильные аксессуары изъяты. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.