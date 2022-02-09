Суд вынес приговор 17-ти и 18-летнему молодым людям. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

18-летний молодой человек совместно с 17-летним приятелем решил заработать на сбыте наркотиков. 28 апреля прошлого года вечером у одного из домов по Ново-Астраханскому шоссе злоумышленники были задержаны. В ходе личного досмотра у них обнаружено и изъято неизвестное вещество массой 13,43 грамма, расфасованное в 27 свертков.

Приговором суда несовершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, 18-летнему молодому человеку назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.