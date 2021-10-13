В Саратове возбуждено уголовное дело против энергосберегающей организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

—С августа 2017 года по январь 2021 года у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Саратове, специализирующегося на производстве и распределении пара и горячей воды, образовалась недоимка по уплате налогов и сборов. Сумма ущерба бюджету РФ составила 6,3 млн рублей, — сообщает ведомство.

Выставленные налоговым органом требования об уплате налогов компания не исполнила. Общая сумма платежей, перечисленных на счета контрагентов за период с января 2019 года по сентябрь 2020 года превысила 287 млн рублей.