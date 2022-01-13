Сегодня в Саратове эвакуировали гимназию №3.

Учреждение на перекрестке Большой Казачьей и Степана Разина покинули ученики и персонал.

По информации источника, это связано с поступившим сообщением об угрозе теракта.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА