Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове эвакуировали гимназию №3 РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Саратове эвакуировали гимназию №3 По Новости Саратова - 13.01.2022 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Саратове эвакуировали гимназию №3. Учреждение на перекрестке Большой Казачьей и Степана Разина покинули ученики и персонал. По информации источника, это связано с поступившим сообщением об угрозе теракта. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Работников СМИ Саратовской области поздравили с Днем печати В Балаково сгорел Mercedes Стали известны подробности смертельного ДТП у Саратова с пассажирским автобусом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове эвакуировали гимназию №3 Новости Саратова - 13.01.2022 0 Сегодня в Саратове эвакуировали гимназию №3. Учреждение на перекрестке Большой Казачьей и Степана Разина покинули ученики и персонал. По информации источника, это связано с поступившим сообщением... Работников СМИ Саратовской области поздравили с Днем печати 13.01.2022 В Балаково сгорел Mercedes 13.01.2022 Стали известны подробности смертельного ДТП у Саратова с пассажирским автобусом 13.01.2022 Дети в Саратовской области стали реже болеть коронавирусом 13.01.2022