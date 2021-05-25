Вчера днем, 24 мая, в Ленинском районе Саратова эвакуировали коррекционную школу №4 из-за пришедшего на электронную почту письма о готовящемся взрыве. Об этом сообщили в горспасе.

Сообщается, что сигнал поступил в оперативную службу в 13:05. Специалисты приехали на улицу Загороднева 19, проверили здание на наличие людей. Но бомбу так и не нашли.

На месте работали полицейские и кинологи.

В одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» сообщили о перекрытии улицы Зои Космодемьянской вооруженными сотрудниками полиции и Росгвардии.