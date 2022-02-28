Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове эвакуировано здание мэрии РубрикиНовости Саратова В Саратове эвакуировано здание мэрии По Новости Саратова - 28.02.2022 108 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 28 февраля, здание мэрии эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова. После проведения поверочных мероприятий администрация города вернется к штатному режиму работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Александр Головачев прокомментировал слова Вячеслава Володина о российской спецоперации Бусаргин: Цены на продукты и стройматериалы будут проверять ежедневно Администрация Саратова заработала в прежнем режиме ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Дмитрий Плеханов оказал гуманитарную помощь эвакуированным с территорий ЛНР и ДНР... Новости Саратова - 28.02.2022 0 Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» посетил социально-оздоровительный центр «Ударник», передав беженцам детские книги, учебники по истории России, подгузники и другие средства личной... Александр Головачев прокомментировал слова Вячеслава Володина о российской спецоперации 28.02.2022 Бусаргин: Цены на продукты и стройматериалы будут проверять ежедневно 28.02.2022 Администрация Саратова заработала в прежнем режиме 28.02.2022 В Саратове ограничат движение пяти улиц для комплексной уборки 28.02.2022