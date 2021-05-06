Вчера вечером, 5 мая, в Ленинском районе Саратова мужчина напал на фельдшеров «скорой помощи».

Около 21:00 медики приехали на 2-й Московский проезд к пациенту из-за болей в животе. По приезду выяснилось, что гражданин пьян, он начал угрожать врачам.

Те закрылись на кухне, чтобы вызвать полицию, но гражданин разбил стеклянную дверь. Одну из фельдшеров ранило осколками. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а с поведением мужчины разберется полиция.