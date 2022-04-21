Фигурки снятых животных с фонтана «Одуванчик» вернут летом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Фигурки животных планируют установить до 1 июля. Сейчас они находятся на реставрации, — уточнили в ведомстве.

Напомним, с предложением вернуть исторический облик фонтану выступили члены Градозащитного совета при Саратовской областной Думе. Реставрация фонтана на площади Кирова началась еще в прошлом году, из-за этого украшавшие его фигуры животных демонтировали.

Переживающим об их отсутствии горожанам сообщили, что скульптуры находятся на реставрации. За эту работу взялся их непосредственный автор – саратовский скульптор Валентин Белозеров.