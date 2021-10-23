С 23 по 25 октября в Саратове сотрудниками Госавтоинспекции будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие направлено на пресечение правонарушений и преступлений с применением тонировки на машинах и повышения эффективности надзорной деятельности по соблюдению ГОСТа.

ГИБДД напоминает, что при остановке машины с нанесенной тонировкой на водителя налагается штраф в размере 500 рублей, а также вручается требование об устранении нарушения. Игнорирование требований влечет за собой административный арест на срок до 15 суток.