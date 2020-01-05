Сегодня вечером, 5 января, в районе Сенного рынка в Саратове полыхал крупный пожар.

В ГУ МЧС изданию «Новости Саратова» сообщили, что возгорание началось в 18:35 по адресу Большая Горная, 310. Там горело складское помещение.

Здание металлическое, одноэтажное, общей площадью 20 на 20 метров. Вплотную к нему пристроен магазин «Магнит», но его огонь не затронул.

Пожар охватил кровлю на площади 110 квадратных метров, на место выезжали восемь пожарных расчетов. Они локализовали возгорание в 19:20, а ликвидировали – в 19:45. На месте также работали медики «скорой помощи», реанимации, специалисты газовой службы, спасатели. Для обеспечения работ сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Пугачева между Большой Горной и Соколовой.

Корреспондент «Новостей Саратова» побывал на месте событий. Сейчас там идет разбор завалов. Пострадавших нет.

Один из владельцев помещения рассказал, что, предположительно, пожар мог начаться со склада обоев. Кроме того, могли пострадать другие владельцы торговых рядов на Сенном рынке, которые хранили там товар.

Напомним, это не первый пожар в этом районе. В феврале 2014 года горел сам рынок.