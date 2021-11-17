Сегодня, 17 ноября, в 12:05 на улице Маркина в Заводском районе Саратова произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Горела «Lada Kalina» — возгорание на площади в четыре квадратных метра ликвидировали два пожарных расчета.