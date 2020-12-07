Сегодня, 7 декабря, в Саратове загорелся ТЦ “Оранжевый”. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 14:45 пожарные прибыли ликвидировать возгорание торговой точки на улице Орджоникидзе 1, но огня не обнаружили.

На месте проводится разведка.

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