Сегодня, 7 декабря, в Саратове загорелся ТЦ “Оранжевый”. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 14:45 пожарные прибыли ликвидировать возгорание торговой точки на улице Орджоникидзе 1, но огня не обнаружили.

На месте проводится разведка.