В Саратове завершено уголовное дело в отношении бывшего главврача стоматологической поликлиники, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщили в региональном СУ СКР, с 26 февраля 2014 года по 21 сентября 2020 года руководитель поликлиники по лечению зубов обманом вынуждал сотрудников клиники сдавать деньги на хозяйственные нужды учреждения.

Таким образом ушлый главный врач похитил у подчиненных более 8 млн рублей. Деньги доктор потратил на личные нужды.

Затем, с 1 сентября 2016 года по 31 октября 2018 года обвиняемый якобы получил от врача денежную взятку на сумму более 1 млн рублей. Деньги были предназначены за «попустительство и общее покровительство в работе».

Коррупционные действия врача-рвача были выявлены сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Саратову.

Характерно, что свою вину нечистый на руку главврач не признает. Однако все факты свидетельствуют о его нечистоплотности.

В перспективе за мошенничество ему «светит» до 10 лет колонии, а за взяточничество – от 8 до 15 лет лишения свободы.

Скорее всего речь идет о скандальном деле Анатолия Карповича, работавшего главным врачом в стоматологической поликлинике №3 и одновременно являвшегося главным внештатным стоматологом Саратовской области.