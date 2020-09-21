Сегодня, 21 сентября, саратовец Олег Майоров заснял на видео прибытие к речному вокзалу теплохода «Мустай Карим».

Это новейший теплоход класса «Водоход.Люкс», который соответствует уровню пятизвездочного отеля, спроектирован по типу «плавучей гостиницы».

Его спроектировало Морское Инженерное бюро на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, его спустили на воду 11 сентября 2019 года.

Четырехпалубный лайнер способен развивать скорость до 22,5 километра в час. Его длина — 141 метр, ширина — 16,82 метра, осадка — три метра. Количество посадочных мест — 329.