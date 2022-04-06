В рамках нацпроекта «Экология» для учащихся «менделеевских» классов из поселка Михайловский провели мастер-классы. На них побывал корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

Мероприятие проводилось 30 марта в стенах СГТУ имени Гагарина Ю.А. Учащиеся школы из поселка Михайловский самостоятельно выполнили исследования для своих проектов в экологических лабораториях. В частности, ребята проверяли качество снеговой воды. И, как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии, в опытах использовали экспресс-тесты экспедиционной лаборатории.

Также школьники прослушали лекцию ведущих профессоров вуза и поделились своими впечатлениями от увиденного.

— С 8 класса я интересуюсь химией. Мне очень нравится эта наука своим разнообразием. Каждая химическая реакция и каждая новая тема – это всегда интересно. Появилось желание узнавать больше, открывать для себя что-то новое, уникальное. Например, в СГТУ я узнала о катализаторах, о которых ранее нам не рассказывали, — рассказала ученица 9 класса Софья Чеснокова.

Пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Полина Петрик заметила, что задачей таких мероприятий является обучение профильных специалистов со школьной скамьи.

— Экологическая культура начинается с самого раннего возраста — со школьной скамьи. Ребята из «менделеевских» классов углубленно изучают химию, биологию, экологию. По окончанию школы они получают специальность «химик-лаборант».

Трудно переоценить значение данных мероприятий, ведь, все мы знаем, что экологическим вопросам уделяется огромное внимание. Каким будет наше будущее — зависит от детей: от школьников, от студентов. Наша задача — им помогать, — прокомментировала Полина Петрик.

По словам заведующий кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Елены Тихомировой, проект «Менделеевские классы» разработан коллегами из РХТУ имени Д. Менделеева. 25 января 2021 года официально состоялась передача бывшего завода УХО в поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области в ведение Федерального экологического оператора.

После его реконструкции это станет Экотехнопарком «Михайловский». Пуск Экотехнопарка в Саратовской области и в других регионах страны планируется в 2024 году.

— К этому времени должны быть подготовлены новые кадры, потому что это не просто заводы в обычном понимании. Это современные высокотехнологичные производства, где управляют «умными» технологическими линиями, станками, где все автоматизировано.

У федерального экологического оператора появилась идея готовить кадры нового поколения для работы на таких объектах со школьной скамьи. Так и появился в нашем регионе «менделеевский» класс, — уточнила профессор.

Напомним, нацпроект «Экология» разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.