Сегодня, 16 декабря, в рамках завершающего этапа подготовки к зимнему оздоровительному сезону 2021-2022 на Набережной Космонавтов устанавливают борты с праздничным оформлением на месте будущего катка, который, как и в прошлом году, будет начинаться от Ротонды и продлится по первому ярусу в сторону центрального спуска.

Как сообщила пресс-служба администрации Саратова, на объекте устанавливается

праздничная иллюминация, подготавливаются места для будущего хранения оборудования по его обслуживанию.

Кроме того, хоккейная коробка уже установлена на Театральной площади города. В остальных местах активного отдыха горожан также проведены организационные мероприятия к началу сезона. Подготовлено оборудование для заливки и обслуживания льда, укладки лыжных трасс. В этом году для ухода за льдом на катках массового катания была приобретена ледозаливочная машина.

В зимний сезон также запланирована работа катков на стадионах «Спартак» и «Волга», «Динамо», каток в Детском парке, каток МОУ «СОШ №56», каток на Набережной Космонавтов.

Еще будут работать лыжные базы и трассы и более 40 хоккейных коробок.