В Саратове обсудили перспективы проведения Восьмой Международной книжной ярмарки «Волжская волна – 2022».

12 мая Светлана Бакал, министр информации и печати области, встретилась с Екатериной Хохлогорской, членом правления Российского книжного союза и Ассоциации книгоиздателей России, Александром Гороховым, членом Союза независимых авторов и издателей, Татьяной Астафьевой, первым заместителем министра культуры области, и представителями Приволжской книжной палаты для обсуждения организации проведения Восьмой Международной книжной ярмарке «Волжская волна» в Саратове.

На встрече отметили, что фестиваль «Волжская волна» является одним из главных ежегодных культурных событий.

Российский книжный союз и Ассоциации книгоиздателей России готовы оказать организационную поддержку при проведении «Волжской волны» на саратовской земле.