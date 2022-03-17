В Заводском районе химик-любитель оборудовал нарколабораторию на лоджии. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

Оперативники регионального УНК ГУ МВД и сотрудники спецподразделения «Гром» пресекли деятельность злоумышленника.

— В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено более 5 граммов наркотиков синтетического происхождения, — заявляют сотрудники ведомтсва.

По их словам, 29 летний саратовец изготовил «синтетику» в собственной подпольной лаборатории, которую оборудовал на лоджии. Задержанный заверил, что наркотики он изготавливал исключительно для личного употребления. Лабораторное оборудование и химические реактивы были у него изъяты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.