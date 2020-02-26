В Саратове прошло региональное собрание Федерации конного спорта.

Как сообщил корреспондент «Новостей Саратова», мероприятие прошло на базе загородного конного клуба «Гермес».

Президент Федерации конного спорта Татьяна Ефремова поблагодарила всех участников за проявленный интерес и активность. Она также рассказала о планах развития на пять лет. В частности, необходима популяризация конного спорта, вся информация должна быть открыта и доступна.

В числе прочего Татьяна Ефремова назвала повышение квалификации специалистов и привлечение спонсоров, которые бы поддерживали талантливых спортсменов.

По словам президента Федерации, одной из практических задач на ближайшее будущее является открытие детско-юношеской конно-спортивной школы.

— Уже идут серьезные переговоры на эту тему. Надеюсь на положительное решение и, возможно, к концу года сможем объявить набор первой учебной группы, это примерно 20 детей, — рассказала Ефремова.

Кроме того она уверена в необходимости сохранить саратовский ипподром. Ее поддержал директор ипподрома, который также выразил благодарность правительству Саратовской области за поддержку конного спорта

— Давайте поднимем конный спорт Саратовской области на качественно другой уровень! — было отмечено на собрании.