Жители Саратова хотят поставить памятник лосю, убитому депутатом КПРФ Валерием Рашкиным. Соответствующая петиция появилась в интернете.

Напомним, в конце октября в Саратовской области разразился скандал вокруг депутата ГД от КПРФ. Рашкин был пойман за незаконной охотой, его выдала туша лося в багажнике машины.

—В знак протеста против незаконной охоты, и показа того, что никто не окажется безнаказанным, причиняя вред окружающей среде и природному богатству РФ считаю необходимым установку памятника лосю на том месте, где он отдал свою жизнь в угоду чужой алчности и жадности. Пусть жизнь и смерть безымянного лося не будет напрасной! — гласит петиция.

Сейчас ее уже подписали 17 человек.