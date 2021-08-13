Сегодня, 13 Августа, на состоялся брифинг по вопросам бюджетных показателей Саратова.

Октябрьский район, по словам Игоря Молчанова – главы района, является образовательным центром Саратова. На данный момент завершен ремонт Второй Садовой и пешеходное кольцо наконец замкнулось. Ремонт нового пляжа доведен до конца.

— Уверен, что все осуществится по Детскому парку. Уверен, что мы дойдем до реконструкции городского парка. На будущий год мы выходим на малое кольцо, планируем ремонт Бахметьевской улицы, — Заявил Игорь Молчанов