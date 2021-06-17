Экологическую акцию «Чистый воздух» провели работники Саратовского НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», и представители Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. Участие в акции приняли также эксперты лаборатории Саратовского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» и журналисты.

Пробы взяли возле центральной проходной предприятия, в поселке Рейник, расположенном в Заводском районе, на новой набережной в районе пересечения улиц Чернышевского и Вольской, а также на Волжском проспекте в Энгельсе.

Передвижная экоаналитическая лаборатория предприятия в режиме экспресс-анализа проверила качество воздуха на содержание в нем диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, сероводорода, предельных углеводородов С1-С10. Также были отобраны пробы для исследования еще по девяти загрязняющим веществам на базе стационарной санитарной лаборатории Саратовского НПЗ.

Всего исследования проведены по 14 веществам, законодательно определенным для мониторинга объектов нефтепереработки.

Исследования проб не выявили превышений ПДК. По некоторым компонентам зафиксированные концентрации оказались в десятки раз ниже допустимых нормативов.

Результаты анализов, полученные специалистами экоаналитической лаборатории Саратовского НПЗ, подтверждены экспертами Филиала ЦЛАТИ.

Мониторинг атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны предприятия на Саратовском НПЗ проводится ежедневно. Достоверность результатов подтверждается лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», подведомственная лаборатория управления Роспотребнадзора, при регулярных совместных отборах. Результаты мониторинга показали, что за 2021 год превышений предельно-допустимых концентраций по контролируемым веществам не было.

Работники Саратовского НПЗ регулярно организуют мероприятия, позволяющие улучшить экологическую обстановку в городе. В текущем году специалисты предприятия провели субботник по уборке территории, прилегающей к периметру завода, навели порядок на песчаной косе на берегу Волги в поселке Увек, приняли участие в плоггинг-забеге по сбору мусора в парке имени Кирова и высадили деревья в общедоступной прогулочной зоне возле ДК «Нефтяник». Летом в Волгоградское водохранилище планируется выпустить более 90 тысяч мальков стерляди и сазана.

— Уже второй год Саратовский НПЗ по просьбе нашего министерства проводит мониторинг атмосферного воздуха не только в городе Саратове, но и в Энгельсе. Оборудование аккредитованной мобильной лаборатории предприятия позволяет увидеть результаты по нескольким видам загрязняющих веществ в режиме онлайн – сразу после отбора проб. Выражаю благодарность Саратовскому НПЗ за сотрудничество, — говорит начальник Левобережного инспекционного отдела управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Сергей Прошкин.