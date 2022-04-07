В Саратове неожиданно исчез 80-летний Владимир Михайлов.
Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт Саратов», мужчина ушел из дома 6 апреля и долго не возвращался.
О приметах исчезнувшего пенсионера известно, что рост его 166 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку, темно-серые джинсы, черные кроссовки, серую шапку.
UPD
Уже вечером 6 апреля поисковики сообщили, что Владимир Михайлов найден живым. Где до вечера пропадал дедушка, не уточняется.