В Саратове неожиданно исчез 80-летний Владимир Михайлов.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт Саратов», мужчина ушел из дома 6 апреля и долго не возвращался.

О приметах исчезнувшего пенсионера известно, что рост его 166 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку, темно-серые джинсы, черные кроссовки, серую шапку.

UPD

Уже вечером 6 апреля поисковики сообщили, что Владимир Михайлов найден живым. Где до вечера пропадал дедушка, не уточняется.