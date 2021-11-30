В Саратове неожиданно исчезла главная часть фонтана, установленного у цирка.

Удивлённые саратовцы выложили видео после недавнего пробного пуска «Одуванчика».

— Сегодня я подошел, чтобы посмотреть, а фонтана-то и нет, — пояснил автор видео саратовский краевед Сергей Уткин.

В мэрии города пояснили, что фонтан, который стал светомузыкальным, демонтирован на зиму и с ним все в порядке.

Почему чиновники сразу не сообщили о предстоящем демонтаже, осталось непонятно.

Напомним, ранее «Одуванчик» на зиму не консервировали.